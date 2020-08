Facebook limite la portée des médias partisans

Les sites d’informations créés par des organisations politiques ne jouiront plus des mêmes privilèges que les médias indépendants, a annoncé Facebook mardi. À trois mois des élections américaines, le réseau social américain est en pleine croisade pour présenter une plateforme irréprochable.

Il constate dans un communiqué qu’il y a un nombre «croissant» de publications prétendument informatives, directement liées à des partis ou personnalités politiques, qui se consacrent en réalité principalement à «influencer les politiques publiques ou les élections».

Ces «médias» américains pourront rester sur la plate-forme, mais pas figurer sur Facebook News, sa section d’informations qui diffuse des articles de quotidiens, magazines et sites partenaires. Côté publicité, ces pages seront considérées comme des entités politiques et non comme des médias, qui bénéficient de certaines exemptions. Elles ne pourront plus diffuser d’informations via les messageries Messenger et WhatsApp.

Protéger le processus démocratique

Ces médias partisans, considérés comme imposteurs, se présentent souvent comme des sites d’informations locales. En pratique, ils rediffusent essentiellement des articles plus ou moins modifiés d’autres sources. Facebook multiplie les initiatives pour protéger le processus démocratique et les électeurs des campagnes de désinformation, aussi bien étrangères que domestiques.

«Nous travaillons en permanence avec des partenaires pour comprendre les nouveaux risques, tout ce qui peut mal tourner, et nous assurer que nous nous préparons bien aux différents scénarios possibles», a déclaré Guy Rosen, un vice-président du groupe en charge de l’intégrité du réseau social.

À la fin juin, Facebook a décidé de donner la priorité aux «couvertures originales de l’actualité». Quand différents articles sont publiés sur la même nouvelle, l’algorithme doit repérer celui qui «est le plus souvent cité comme étant à la source de l’information» et le faire apparaître en tête.

(L'essentiel)