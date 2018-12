Cydia ne vend plus d'apps non certifiées par Apple

Cydia a probablement signé son arrêt de mort, et une victoire de plus pour Apple contre le jailbreak. Son fondateur, Jay Freeman, alias Saurik, a annoncé qu'il n'était désormais plus possible d'effectuer des achats sur le plus célèbre des App Store alternatifs. Pour rappel, lancée le 7 mars 2009, la plateforme permet d'installer des contenus non certifiés par Apple sur des iPhone jailbreakés.

Cette décision de fermeture est motivée par la découverte d'un bug lié au service de paiement en ligne PayPal qui peut provoquer des achats non voulus, a expliqué Jay Freeman sur Reddit. Une faille qui ne concernerait qu'un nombre restreint d'utilisateurs.

«Il a coûté très cher à ma santé mentale»

La boutique ne ferme toutefois pas complètement ses portes. C'est la partie payante qui n'est plus supportée. Il est par contre encore possible d'y télécharger des contenus gratuits ou déjà achetés, mais pour encore combien de temps?

«En réalité, je voulais fermer totalement le Cydia Store avant la fin de l'année», a précisé Jay Freeman. «Ce service me fait perdre de l'argent et je n'ai pas de plaisir à l'entretenir: c'était une composante essentielle d'un écosystème sain, et pendant un certain temps, il a aidé à financer un petit nombre de personnes pour maintenir l'écosystème, mais il a coûté très cher à ma santé mentale et a conduit beaucoup de gens à me détester de manière irrationnelle», explique-t-il.

Jay Freeman a dit qu'il allait donner davantage de détails sur sa décision, dans les prochaines semaines.

