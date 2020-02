Avec CarKey, l'iPhone servira de clé de voiture

Une semaine après avoir déployé la dernière mise à jour 13.3.1 pour iOS, qui apporte divers correctifs, Apple a publié la 1re version bêta du système d'exploitation mobile iOS 13.4 à destination des développeurs d'apps pour iPhone. Cette nouvelle version ne se limite pas à corriger des bugs, mais enrichit le système avec de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus intéressantes, on notera l'ajout d'une nouvelle interface de programmation (API) baptisée CarKey.

Comme son nom l'indique, elle vise à transformer l'iPhone, mais également l'Apple Watch, en une véritable clé de voiture. Celle-ci utilise la technologie sans fil à courte portée NFC permettant à l'utilisateur d'ouvrir, fermer et démarrer un véhicule compatible via son smartphone. À noter que certains constructeurs automobiles, comme Tesla, permettent déjà à leurs clients d'accéder à leurs véhicules via un téléphone portable. Aspect pratique, les utilisateurs pourront partager CarKey avec d'autres personnes, comme un membre de la famille, via l'app Wallet. L'authentification via le système de reconnaissance faciale Face ID ne sera pas requise avec un mode express, rapporte le site 9to5Mac. Apple serait déjà en train de collaborer avec des constructeurs automobiles pour implémenter sa solution dans leurs modèles de véhicules.

D'autres nouveautés

Autre fonctionnalité attendue par bon nombre d'utilisateurs de la plateforme de stockage en ligne iCloud Drive, le partage de dossiers via un lien privé fait son apparition dans la bêta d'iOS 13.4. À la manière du service de stockage en ligne Dropbox et des outils concurrents, quiconque ayant accès au lien «peut consulter le dossier dans iCloud Drive, y ajouter de nouveaux fichiers et obtenir la dernière version des fichiers», explique Apple. Cette fonctionnalité de partage devait déjà faire son apparition en septembre dernier avec le lancement d'iOS 13, mais a finalement été retardée.

Apple ajoute aussi une fonction d'achats unifiés entre l'App Store et le Mac App Store, boutique d'apps pour les ordinateurs Mac. Un client achetant une app sur iOS pourra ainsi aussi en profiter directement sur son ordinateur, si elle est aussi disponible sur cette plateforme. Enfin, outre notamment des changements d'icônes dans la barre d'outils de l'app Mail, 9 nouveaux Memojis (les émojis personnalisables proposés par Apple) débarquent.

La date de mise à disposition de la version finale de iOS 13.4 pour le grand public n'est pour le moment pas connue, mais elle ne devrait pas tarder à arriver.

