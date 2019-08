Enfin une date pour le 1er «Mario Kart» sur mobile

Il aura fallu attendre ce mardi pour connaître la date officielle de lancement de «Mario Kart Tour» sur smartphones iOS et Android. Vous pourrez jouer au jeu sur votre téléphone à partir du 25 septembre, a indiqué Nintendo. Annoncé début 2018 par Nintendo, il avait ensuite été repoussé début 2019. Proposé en «free-to-play» avec des microtransactions, ce jeu de course sera la première adaptation pour mobiles de la série «Mario Kart» inaugurée en 1992.

La firme nippone a diffusé une bande-annonce du jeu qui dévoile son gameplay. On y découvre qu'il se joue principalement avec le pouce avec le smartphone tenu à la verticale, le kart avançant automatiquement. «Mario Kart Tour» propose des courses sur des circuits inspirés des villes du monde entier et d'autres tracés classiques de «Mario Kart». À noter un nouveau mode Frénésie offrant notamment quelques instants d'invincibilité. Quant aux objets cultes comme les carapaces, les bananes et les champignons, ils seront toujours au rendez-vous.

Il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu sur l'App Store et le Play Store.

(L'essentiel/man)