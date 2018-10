«Snapcrap», l'appli qui détecte les crottes

On n'y avait pas forcément pensé, mais ces Californiens l'ont fait. Afin d'aider la ville de San Francisco à se prémunir des déjections en tous genres qui pullulent dans les rues, ils ont inventé une application capable de détecter les crottes. «C'est le moyen le plus rapide de demander (aux pouvoirs publics) de nettoyer les rues et les trottoirs de San Francisco», est-il même écrit dans la description de l'application SnapCrap.

«Tu as vu quelque chose de dégueulasse? Dégaine ton smartphone et soumets nous rapidement une photo. Ta requête sera immédiatement transférée au 311», complètent les concepteurs. Aux États-Unis, composer le numéro d'appel non urgent 311 permet de joindre les services publics sans encombrer la ligne d'urgence. En 2017, selon les informations du journal Le Monde, plus de 24 000 déjections ont été signalées de cette façon aux pouvoirs publics.

Si vous avez la chance de vous trouver à San Francisco et que l'envie vous prend de photographier quelques crottes pour la salubrité publique, l'application est téléchargeable sur l'Apple Store ou le Google Play. À quand une version pour le Luxembourg et la Grande Région?

(fl/L'essentiel)