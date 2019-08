LinkedIn a bloqué plus de 21 millions de faux profils

Comme les autres réseaux sociaux, le fléau des faux comptes n'épargne pas LinkedIn. Mais le réseau social professionnel, qui compte 645 millions de comptes actifs, sait aussi se défendre. Dans un billet de blog, il a indiqué avoir détecté et bloqué 21,6 millions de faux profils au premier semestre 2019 (contre plus de 2 milliards pour Facebook sur la même période).

Dans le détail, 19,5 millions de faux comptes (95%) ont été bloqués dès la phase de création. Ils n'ont donc pas eu le temps d'être actifs et de nuire à la communauté des utilisateurs. Deux millions de faux profils ont été supprimés par la plateforme avant le signalement des utilisateurs, tandis que 67 000 l'ont été après avoir été repérés par des membres du réseau social. LinkedIn indique par ailleurs que 98% des suppressions de faux comptes étaient automatisées, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning.

«Nous voulons nous assurer que notre communauté continue d'être une ressource précieuse pour vous, une ressource qui crée des possibilités de trouver des emplois, d'établir des liens et de faire progresser les carrières. Quand on bloque les faux comptes, on a plus de chances d'avoir des opportunités économiques», écrit LinkedIn dans un billet de blog.

(L'essentiel/man)