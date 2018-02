Un bracelet électronique pour scruter les salariés

Ce système de «traçage (...) des mouvements des mains d'un employé (...) pourrait être utilisé pour surveiller la réalisation de tâches assignées» comme l'inventaire et la préparation des commandes, expliquent les documents officiels relatifs à ce brevet, disponibles sur internet et révélés par le site spécialisé Geekwire. L'appareil est «prévu pour être porté (...) près de la main et pour émettre des vibrations» pour guider le salarié, poursuit le document.

«La spéculation à propos de ce brevet est erronée», a réagi auprès de l'AFP une porte-parole d'Amazon. «Chaque jour, dans n'importe quelle entreprise dans le monde, les employés se servent de scanners à main pour faire l'inventaire et préparer les commandes», a-t-elle ajouté. «Placer ces équipements plutôt sur le poignet des employés leur permettrait d'avoir les mains libres et ne pas avoir les yeux rivés sur des écrans», fait valoir Amazon, estimant que si cette idée devait être un jour mise en oeuvre, elle améliorerait l'organisation pour les employés travaillant dans la préparation des commandes.

Le concept a déjà suscité des réactions virulentes en Italie, notamment de la part du chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, qui a estimé que «le défi, c'était un travail de qualité et non pas le travail avec un bracelet». «Homme ou esclave? Je veux restituer la dignité du travail, certaines multinationales exploitent, pressent et ensuite mettent au rebut. Ça suffit!», a réagi de son côté, le leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini.

(L'essentiel/AFP)