Des jeux vidéo sortent en pagaille cette semaine

«NBA 2K19» emmènera le joueur sur les terrains de basketball, tandis que dans «NHL 19», il pourra s'essayer au hockey sur glace dans des décors naturels. Lara Croft propulsera les plus téméraires dans une course contre la montre dans «Shadow of the Tomb Raider». Alternativement, on pourra se contenter de gérer un «Megaquarium» ou bien passer les frontières du monde connu dans «Boundless».

Boundless Le 11 septembre, sur PlayStation 4, PC et Mac (en accès anticipé sur Steam depuis 2014)

Ce jeu d'exploration et de construction massivement multijoueur est réputé pour ses paysages dotés de passages permettant de voyager de planète en planète. Les joueurs peuvent aussi se battre, miner, construire ou réaliser des échanges entre eux.

NBA 2K19 Le 11 septembre, sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC et Nintendo Switch, ainsi qu'en édition Android et iOS

Dans cette édition 2019, le mode carrière MyPlayer s'étend à présent de la Chine à la NBA. Un environnement basket de rue et de nouvelles possibilités de microtransactions sont proposés.

Megaquarium Le 13 septembre, sur Windows PC, Mac, Linux

Le joueur tentera de transformer un établissement doté de quelques aquariums en un vaste parc à la vie aquatique abondante et au personnel choisi avec soin pour satisfaire les clients.

NHL 19 Le 14 septembre, sur PlayStation 4 et Xbox One

De nouvelles patinoires en plein air s'ajoutent aux stades conventionnels dans cette édition 2019, tandis que des centaines de hockeyeurs de légende s'affrontent. Mode de création de personnage amélioré, accélérations et réactivité accrues et réalisme des collisions optimisé pour des chocs encore plus spectaculaires.

Shadow of the Tomb Raider Le 14 septembre, sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

Toujours plus intrépide, Lara Croft part à la recherche d'une cité perdue d'Amérique latine, mais son aventure se transforme bien vite en lutte contre l'apocalypse maya (qu'elle provoque par mégarde). Ce troisième préquel de la franchise «Tomb Raider» apporte son lot de négociations commerciales, d'énigmes, d'actions et d'exploration.

