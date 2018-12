La version NES du jeu «SimCity» refait surface

La Video Game History Foundation a fait un petit cadeau de Noël aux fans de rétrogaming en déterrant un dinosaure du jeu vidéo qui n'a jamais été commercialisé: «SimCity» sur console NES.

Sorti en 1984 sur ordinateur, le célèbre jeu de simulation, qui permet de créer et de gérer une ville virtuelle, devait aussi faire son apparition sur la première console de salon de Nintendo, nous apprend la fondation sur son site. Cette version a d'ailleurs fait une brève apparition au salon CES de 1991, mais le projet a été abandonné et n'a finalement vu le jour qu'avec la console suivante, la Super NES, à la suite d'une collaboration entre Shigeru Miyamoto, père du personnage de Mario, et Will Wright, créateur du jeu de simulation des studios Maxis.

C'est sur l'un des rares prototypes du jeu pour la NES que la Video Game History Foundation a réussi à mettre la main et à numériser après 27 ans, raconte-t-elle. L'organisation vient de le publier en ligne sur archive.org, plateforme qui a pour but de conserver la mémoire du web et sert de bibliothèque numérique. Les internautes peuvent y télécharger la ROM du titre, dont le développement n'a jamais été complété.

Peu de détails diffèrent entre les versions NES et SNES de «SimCity». Elles ont néanmoins la particularité de ne partager qu'une seule musique en commun, alors que la bande-son a été composée par la même personne, à savoir Soyo Oka, connue pour avoir travaillé sur «Super Mario Kart» et «Pilotwings».

