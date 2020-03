Si tu reçois «Final Fantasy» avant, ne spoile pas!

Que celles et ceux dont les retrouvailles avec Cloud, Barret ou Tifa démangent depuis tant d’années soient rassurés: «Final Fantasy VIIRemake» va bel et bien arriver. Et peut-être même, pour certains qui avaient effectué une précommande, avant la date officielle de sortie du 10 avril.

C’est en tout cas le sens du message adressé lundi sur le compte officiel Twitter du titre, par Square Enix. L’éditeur japonais du jeu de rôle, conscient des difficultés d’approvisionnement que fait risquer la pandémie de coronavirus, y explique que sa «principale priorité est que tout le monde, y compris ceux qui vivent dans les pays qui traversent actuellement le plus de perturbations, puisse jouer lors du lancement».

«De nombreuses surprises»

C’est pourquoi Square Enix a décidé d’expédier plus tôt que prévu les copies physiques du jeu, vers les joueurs d’Europe et d’Australie. «Par conséquent, il y a de grandes chances que certains d’entre vous dans ces régions reçoivent une copie du jeu avant la date de sortie mondiale», écrivent Yoshinori Kitase et Tetuya Nomura. Le producteur et le directeur demandent dans ce cas de ne pas spoiler ce «nouveau jeu» dont l’original a été lancé en 1997 et qui présentera, selon eux, de «nombreuses surprises».

Dans tous les cas, «Final Fantasy VIIRemake» sera disponible sur le PlayStation Store, dès le 10 avril, pour celles et ceux qui ne pourront pas attendre la réouverture de leur revendeur après la crise

(Mathieu Vacon/L'essentiel)