Vidéos de robots retirées pour «cruauté animale»

Les algorithmes qui travaillent dans l'ombre pour filtrer les contenus indésirables sur YouTube commettent parfois des erreurs. Preuve en est la récente suppression automatique de plusieurs vidéos de combats de robots pour... «cruauté animale». Ces retraits ont d'abord été remarqués par la chaîne YouTube Maker's Muse, rapporte Motherboard. Ils ont affecté plusieurs chaînes gérées par des concurrents ayant participé à l'émission télévisée américaine «BattleBots», dont Jamison Go, de l'équipe SawBlaze, et Sarah Pohorecky, de l'équipe Uppercut. Cette dernière a estimé qu'entre 10 et 15 créateurs de robots ont été touchés. Elle a expliqué qu'il n'y avait aucun motif dans les contenus ou les titres des vidéos, si ce n'est que certains des robots portaient des noms d'animaux.

Jamison Go, qui a vu neuf vidéos retirées, a par exemple reçu une notification de suppression de vidéo concernant un combat entre les robots baptisés Speed Wedge et Ubersaw (vidéo ci-dessus). Elle lui expliquait que les contenus montrant «le fait d'infliger délibérément des souffrances aux animaux ou de les forcer à se battre» n'étaient pas autorisés sur YouTube, citant en exemple les combats de chiens et de coqs.

La plateforme a confirmé à The Verge qu'il s'est agi d'une erreur et que ses conditions d'utilisation n'interdisaient pas les combats de robots. «Compte tenu de l'énorme volume de vidéos sur notre site, nous faisons parfois le mauvais choix», a déclaré un porte-parole de YouTube à Motherboard. Les vidéos ont par conséquent été remises en ligne.

(L'essentiel/man)