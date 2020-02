Le salon mondial du mobile n'aura pas lieu

Le salon mondial du mobile de Barcelone (MWC), grand-messe du secteur, est annulé en raison des craintes liées au nouveau coronavirus qui ont poussé de nombreux grands groupes à se désister, ont annoncé mercredi les organisateurs de l'événement. L'association organisatrice GSMA indique dans un communiqué qu'elle «a annulé le MWC Barcelone 2020 car la préoccupation mondiale relative à l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes sur les voyages et d'autres circonstances rendent impossibles l'organisation de cet événement», prévu du 24 au 27 février. Il s'agit de l'un des plus importants événements professionnels internationaux à être annulés en raison de la peur suscitée par l'épidémie.

«La ville hôte respecte et comprend cette décision. La GSMA et les partenaires de (Barcelone) continueront à travailler ensemble et à se soutenir pour l'édition 2021 et pour les suivantes», précise le communiqué signé de John Hoffman, président exécutif de l'association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA). Aucun cas du virus COVID-19 n'a été détecté en Espagne continentale, mais deux cas de patients infectés - un Britannique et un Allemand - ont été confirmés dans l'archipel des Baléares et des Canaries. Une trentaine d'entreprises avait annulé leur venue ces dernières jours, dont de grands groupes comme les Américains Intel, Facebook, Cisco et Amazon, le chinois Vivo, le sud-coréen LG, le suédois Ericsson, ou encore les japonais Sony et NTT DoCoMo.

Les organisateurs avaient tenté de les rassurer en annonçant de nouvelles mesures de sécurité, comme des tests de températures et des conseils sur la désinfection des stands. Elle avait en outre interdit l'accès aux voyageurs venant de la province chinoise de Hubei, où est située Wuhan, berceau de l'épidémie, tandis que ceux qui se seraient rendus dans d'autres régions de Chine devaient «prouver» avoir été hors de Chine 14 jours avant l'événement, en référence à la durée d'incubation du virus. Le salon mondial du mobile se tient depuis 2006 à Barcelone et prévoyait d'accueillir près de 110.000 visiteurs pour cette édition dont plus de 5.000 Chinois, selon GSMA. Les grands fabricants de téléphones portables - à l'exception d'Apple - y présentent traditionnellement leurs nouveaux produits.

(L'essentiel/afp)