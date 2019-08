Instagram et WhatsApp vont changer de nom

Facebook a commencé à apposer sa marque sur certains écrans Instagram, pour permettre aux internautes d'identifier clairement le propriétaire de la plateforme de partage de photos, indique une dépêche de l'agence Reuters. «Nous voulons être plus clairs sur les produits et services qui font partie de Facebook», a indiqué une porte-parole du groupe de Mark Zuckerberg, confirmant une information du média américain The Information .

Les applications vont être rebaptisées «WhatsApp by Facebook» et «Instagram by Facebook» sous peu. Cette nouvelle signalétique apparaîtra dans le titre des applications sur l'App Store et Google Play. Par contre, sur l'écran d'accueil de votre appareil, le nom restera le même, du moins pour le moment. Cette décision a été prise pour redorer l'image du réseau social auprès du public en le reliant à deux applications qui ont la cote. Pour rappel, Facebook a racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014.

Le réseau social traîne désormais une image de marque en berne à la suite des différentes affaires liées à la vie privée. Sa communauté est également vieillissante, à la différence de WhatsApp et Instagram. Cette opération pourrait également servir à améliorer l'image de Facebook auprès des autorités de la concurrence, qui reproche souvent à la firme de manquer de transparence.

(L'essentiel/utes)