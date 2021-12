Et l’émoji le plus partagé de 2021 est…

Selon le palmarès dévoilé par le Consortium Unicode, instance qui coordonne la standardisation des émojis, le visage qui pleure de rire arrive en tête des émojis les plus utilisés dans le monde en 2021. Il a représenté plus de 5% du total des émojis partagés au cours de cette année, par les 92% de la population en ligne qui les utilisent.

Avec un score quasi aussi bon, le cœur rouge ❤️ se place à la deuxième place, tandis que le visage qui se roule par terre de rire monte sur la 3e place du podium. Le top 10 est complété dans l’ordre par le pouce, le visage qui pleure à chaudes larmes, les mains en prière, le bisou, le visage souriant avec des cœurs, le visage avec les yeux en forme de cœur et le visage souriant avec des yeux rieurs.

Peu de changement

À quelques exceptions près, le classement ressemble beaucoup au dernier publié en 2019. «Aussi infiniment créatif et diversifié que soit le monde, les 100 premiers émojis représentent 82% du total de partages d’émojis», explique le Consortium Unicode. «Et pourtant… il y a 3663 émojis», constate l’organisme qui livre les émojis les plus populaires pour certaines catégories. Ainsi la fusée se place à la première place dans la catégorie transports, le biceps dans les parties du corps, le bouquet dans la catégorie plantes et fleurs, le papillon dans celle des animaux et la personne qui fait une roue dans la catégorie sport.

Quant aux émojis les moins utilisés? Il s’agit des drapeaux. Cette catégorie compte pourtant le plus grand choix avec 258 émojis différents.

(L'essentiel/man)