Microsoft confirme les fuites sur sa future console

«Rendons cela officiel! Des performances de nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais créée», a écrit mardi le compte Twitter officiel de Microsoft consacré à sa console Xbox. C’est ainsi que la firme a confirmé de récentes fuites du média Thurrott, qui avait publié des images et le prix de la Xbox Series S, la plus petite et moins performante des deux prochaines consoles de jeux de Microsoft.

Si pour la Xbox Series X Microsoft a misé sur la couleur noire, c’est sur un design plus compact et teinté de blanc que s’est tournée la firme pour le plus petit des deux appareils. Dépourvue de lecteur Blu-ray, contrairement à sa grande sœur, cette machine à l’allure d’un haut-parleur avec son grand cercle noir sera commercialisée au prix de 299 dollars (253 euros) a confirmé l’entreprise, qui promet d’en dire davantage prochainement.

Selon Windows Central, l’appareil sera proposé à partir du 10 novembre 2020, à l’occasion d’un lancement mondial. Cette date de lancement concernera aussi la Xbox Series X, qui devrait être elle vendue au prix de 499 dollars (422 euros). Microsoft s’alignerait ainsi sur le prix prétendu de la rivale PlayStation 5 que Sony s’apprête aussi à lancer d’ici à la fin de l’année, probablement le 20 novembre.

Selon les rumeurs, le modèle d’entrée de gamme sera capable de faire tourner les mêmes jeux que sa grande sœur, mais avec moins de puissance graphique et de mémoire vive. La résolution serait limitée à 1 440 pixels (contre la 4K sur la Xbox Series X) et à un affichage jusqu’à 120 images/seconde.

Windows Central avance aussi que la formule d’abonnement Xbox All Access, proposée à 25 dollars par mois (21 euros) sur deux ans - contre 35 dollars pour la Xbox Series X (29 euros), qui comprend aussi l’accès à la plateforme de téléchargement et de jeux dans le cloud Xbox Game Pass Ultimate, serait proposée à grande échelle.

