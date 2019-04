Netflix ne supporte plus la fonction AirPlay d'Apple

«AirPlay n'est plus pris en charge avec Netflix en raison de limitations techniques». C'est le message que le géant du streaming a envoyé aux utilisateurs de son application pour iPhone ou iPad, qui ont ainsi appris l'arrêt du support de la technologie de diffusion sans fil d'Apple. Il n'est en effet plus possible d'utiliser AirPlay pour diffuser le contenu de l'application Netflix sur un téléviseur connecté ou via l'Apple TV.

Répondant à The Verge, la plateforme argumente sa décision en déclarant vouloir «proposer la meilleure expérience possible aux abonnés, peu importe l'appareil utilisé». Or cela n'est plus possible, déplore Netflix, qui met en cause l'arrivée d'AirPlay sur des téléviseurs tiers, Apple ayant récemment conclu des partenariats avec Samsung, Sony, LG, Philips et Panasonic.

«Nous ne pouvons plus faire la distinction entre les appareils (entre l'Apple TV et ce qui ne l'est pas) ou certifier ces expériences», dit la firme. Elle ajoute toutefois que «les abonnés peuvent continuer à utiliser l'app native pour l'Apple TV et les autres appareils». Certains y voient une réponse à l'arrivée annoncée du service de streaming rival, Apple TV+. Pour rappel, Netflix a aussi refusé d'apparaître dans les services tiers qui seront proposés par la nouvelle app Apple TV.

(L'essentiel/man)