La Xbox One n'est pas encore bonne à jeter

Lancée en 2013, la Xbox One ne deviendra pas obsolète de sitôt, même si de nouveaux jeux ne sortiront plus sur l’ancienne console mais uniquement sur les nouvelles Xbox Series X/S. Dans un billet de blog repéré par The Verge qui fait suite à la conférence de Microsoft au salon E3, le géant technologique a donné quelques précisions sur le futur de son service Game Pass et de sa plateforme de cloud gaming xCloud.

Ce dernier, disponible sur mobile, tablette, navigateur web et bientôt sur téléviseur, sera aussi accessible sur Xbox One. Cela signifie que ses millions de possesseurs pourront continuer à lancer de nouveaux jeux en jouant à des jeux exclusifs pour Xbox Series sans besoin d’acquérir de console de nouvelle génération.

Microsoft se dit «impatient» de donner davantage d’informations sur la façon dont il apportera bon nombre de jeux de nouvelle génération tels que «Microsoft Flight Simulator» (sortie prévue le 27 juillet sur Xbox Series X/S) sur les consoles via son service de cloud gaming xCloud.

Microsoft n’a pour le moment pas donné de date précise quant à la disponibilité de la plateforme xCloud sur consoles. Kareem Choudry, à la tête du cloud gaming chez Microsoft, s’était récemment contenté d’indiquer une disponibilité «plus tard cette année», rapporte le site spécialisé.

(L'essentiel/man)