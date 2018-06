Firefox va vous alerter en cas de compte piraté

La fondation Mozilla a annoncé lundi qu'elle allait lancer la première phase de test d'un nouvel outil de sécurité auprès de 250 000 utilisateurs de son navigateur Firefox, principalement aux États-Unis. Baptisé Firefox Monitor, il va permettre aux internautes de savoir si l'un de leurs comptes web a été compromis à la suite d'une cyberattaque.

«Du shopping aux médias sociaux, l'utilisateur en ligne dispose de centaines de comptes nécessitant des mots de passe. En même temps, le nombre de violations de données utilisateur continue d'augmenter chaque année de façon spectaculaire. Naturellement, les gens sont maintenant plus préoccupés par les crimes liés à Internet impliquant le vol d'informations personnelles et financières que par les crimes conventionnels», indique Firefox dans un billet de blog.

Des renseignements sur des brèches de sécurité

En pratique, l'utilisateur saisit l'une des adresses e-mail utilisées lors de l'ouverture d'un compte en ligne et si elle est compromise, l'outil Firefox Monitor alerte l'internaute. Il va aussi lui donner des recommandations sur la façon de sécuriser ses comptes.

Le service a été conçu en partenariat avec Troy Hunt, propriétaire du site Have I been pwned. Cette plateforme renseigne les internautes sur les brèches de sécurité, en particulier si leurs adresses e-mail et mots de passe ont fuité lors du piratage de l'un des services web pour lesquels ils se sont inscrits.

(L'essentiel/man)