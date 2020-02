Combinez les émojis avec le clavier de Google

Les personnes qui estiment que la liste des émojis à disposition sur les claviers virtuels n'est pas assez longue peuvent se réjouir.

En plus des nouveaux émoticônes récemment approuvés par le Consortium Unicode et qui arriveront dans le courant de l'année, il est d'ores et déjà possible d'en utiliser des nouveaux.

Emoji lovers rejoice: Now on @Android you can combine two emoji into a sticker to communicate more nuanced feelings. Learn more & create your own → https://t.co/tbadfNLf9l pic.twitter.com/GgsjTujzbU— Google (@Google) February 12, 2020

En effet, Google a annoncé sur son blog avoir mis à jour le clavier virtuel Gboard en y ajoutant une fonctionnalité amusante. Baptisée Emoji Kitchen, elle permet de créer des combinaisons d'émojis. Il est ainsi possible de produire des versions inédites, avec plusieurs possibilités pour chaque émoticône (la plupart sont compatibles), ainsi que certains stickers. Les résultats peuvent ensuite être envoyés via les principaux services de messagerie, comme WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger, pour n'en citer que quelques uns.

Cette nouvelle fonctionnalité se matérialise par un cadre apparaissant au-dessus du clavier virtuel qui suggère des combinaisons lorsque on sélectionne un émoji. Elle n'est pour le moment disponible que sur Android et il se peut qu'elle ne soit pas encore déployée chez tous les utilisateurs.

(L'essentiel/man)