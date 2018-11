Apple se renforce dans l'intelligence artificielle

Comme d'autres géants technologiques, Apple investit dans l'intelligence artificielle (IA). Le géant californien aurait discrètement fait l'acquisition cette année de Silk Labs pour un montant non connu, mais supposé très faible, selon The Information. Fondée en 2015, cette petite start-up est spécialisée dans les logiciels d'IA assez légers pour être intégrés et fonctionner directement sur des petits dispositifs, comme des caméras, sans s'appuyer sur le cloud, donc sans connexion internet et l'accès à des serveurs distants, afin de garantir la confidentialité des données des utilisateurs.

La petite société de San Mateo (Californie), active dans le domaine de l'analyse et la reconnaissance d'images, de visages et de sons, ne comptait qu'une douzaine d'employés, dont ses fondateurs Andreas Gal, ancien directeur technique de Mozilla, Chris Jones, ancien ingénieur de Mozilla, et Michael Vines,ancien directeur technique du Qualcomm Innovation Center. En 2016, la start-up avait développé le produit Sense, un petit hub domotique connecté avec les autres objets connectés de la maison capable de s'adapter aux besoins de ses utilisateurs en apprenant leurs habitudes. Malgré son financement, le produit avait finalement été abandonné.

