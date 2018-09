Les iPhones arrivent sur un marché saturé

Apple devrait présenter mercredi le millésime 2018 de l'iPhone, avec sans doute plusieurs nouveaux modèles de son produit phare, grâce auxquels la firme à la pomme espère impressionner les consommateurs malgré des prix élevés et un marché mondial du smartphone saturé. Conformément à ses habitudes de discrétion, le géant américain n'a distillé que de maigres indices concernant la présentation. Mais comme chaque année, les spéculations vont bon train: parmi elles, l'introduction de trois modèles d'iPhone, dont une version plus grande du coûteux iPhoneX présenté l'an dernier, et qui pourrait donc être encore plus onéreux.

Ce modèle, conçu pour fêter les dix ans du smartphone, était bardé d'innovations technologiques et vendu à partir de 999 dollars aux États-Unis. Même si les ventes d'iPhone se sont un peu tassées entre avril et juin, Apple en a encore écoulé 41,3 millions. Et la stratégie du très haut-de-gamme a permis à Apple, grâce à ses prix élevés, d'augmenter dans le même temps de 20% son chiffre d'affaires tiré des smartphones.

Certains analystes s'attendent à ce qu'Apple présente aussi un modèle «moins cher», qui pourrait en dire un peu plus sur la stratégie d'Apple. Conscient de la saturation du marché du smartphone, Apple travaille à se diversifier, notamment via des services (paiement, streaming musical, contenus vidéos, réalité augmentée...): des iPhone avec plus de fonctionnalités et des écrans plus grands sont cohérents avec cette stratégie. Son concurrent sud-coréen Samsung, qui vient de présenter son Galaxy Note 9, a lui-même commencé à faire les frais de cette saturation: le leader mondial a enregistré une baisse de 22% de son chiffre d'affaires lié aux supports mobiles au deuxième trimestre.

(L'essentiel/afp)