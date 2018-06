Pirater le wi-​​fi sera désormais plus difficile

Les réseaux wi-fi vont élever leur niveau de sécurité contre les tentatives d'attaques par force brute. 14 ans après l'introduction du protocole d'authentification sur les réseaux sans fil de type wi-fi WPA2, le consortium Wi-Fi Alliance a officialisé la disponibilité de la nouvelle norme WPA3 (pour WiFi Protected Access 3) pour les connexions wi-fi privées et d'entreprises. Elle permet une authentification plus forte et améliore le chiffrement.

Les fabricants de routeurs vont pouvoir l'intégrer à leurs nouveaux routeurs et box Internet, tandis que d'anciens appareils pourront être mis à niveau via des mises à jour logicielles, pour autant qu'ils soient compatibles. La WiFi Alliance prévoit une adoption massive du WPA3 d'ici fin 2019.

Son développement a été accéléré par la découverte, en 2017, d'une vulnérabilité critique du protocole WPA2. Baptisée Krack (Key Reinstallation Attacks), elle met à mal la confidentialité des communications d'un appareil transitant sur le même point d'accès que l'assaillant via la technique dite de l'homme du milieu, ou man-in-the-middle.

(L'essentiel/man)