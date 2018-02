Snapchat rend ses avatars encore plus ressemblants

Snap, éditeur de l'app Snapchat, a annoncé sur son site web le lancement d'une nouvelle version «Deluxe» de Bitmoji. La mise à jour du service édité par Bitstrips, start-up rachetée en 2016 pour 100 millions de dollars, permet aux utilisateurs de l'app de partage d'images éphémères et de l'app Bitmoji de pousser un peu plus loin la personnalisation de leurs avatars de style bande-dessinée.

Bitmoji Deluxe offre en effet davantage d'options pour que l'avatar ressemble de plus près au modèle original. Le service propose désormais au choix 40 couleurs de peau, 50 teintes de cheveux, 50 coupes différentes, diverses options de formes de visages, de vêtements et d'accessoires pour affiner la création. Il est également possible de prendre un selfie pour disposer d'un modèle directement sur l'écran.

Opportunité financière

Avec ces nouvelles options, Snap pourrait en profiter pour engranger de l'argent en permettant à des marques de sponsoriser des vêtements ou des accessoires virtuels, avance le site spécialisé TechCrunch. Mais pour le moment, Snap n'a pas confirmé de tels plans.

Les intéressés désirant mettre à jour leur avatar peuvent se rendre dans «Modifier le style de l'avatar» dans les réglages de l'app Bitmoji ou «Modifier le Bitmoji» sur Snapchat. Les nouvelles options Deluxe pourraient toutefois ne pas encore être disponibles, Snap les déployant progressivement auprès des utilisateurs de Bitmoji.

(L'essentiel)