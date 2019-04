Microsoft dévoile une console sans lecteur

La famille #XboxOne s’agrandit avec la Xbox One S All-Digital !



Dans la lutte qui l'oppose aux japonais Sony et Nintendo, la firme américaine est la première à commercialiser une console de salon incapable d'accueillir des jeux vendus sur des supports physiques. Cette déclinaison dématérialisée de la version Xbox One S est pour le reste pareille à sa cousine, selon Microsoft. «Il s'agit d'offrir un choix, a commenté Jeff Gattis, directeur général de Microsoft pour la plateforme Xbox. Je ne vois pas le disque disparaître».

La moitié des acheteurs des générations Z et millennial achètent cependant encore des jeux en magasin, relève une récente étude du cabinet Nielsen relayée par le site VentureBeat. Dans le même temps, les deux tiers des 10 meilleurs jeux de l'année dernière ont été achetés et téléchargés sur le Net, affirme Microsoft.

Les offres de streaming ont la cote

La nouvelle console sera commercialisée le mardi 7 mai prochain à un prix légèrement inférieur à 229,99 euros, avec 1 To de stockage et trois titres inclus: «Forza Horizon», «Sea of Thieves» et «Minecraft». Microsoft promet que cette version restera toujours environ 45 euros moins chère que sa cousine Xbox One S équipée du lecteur Blu-Ray.

La firme américaine n'a par contre pas intégré dans le lot de vente son nouveau service d'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, facturé 13 euros par mois. Les offres de streaming ont la cote, à l'exemple de la PlayStation Now de Sony, d'autres étant en préparation, comme Stadia de Google ou xCloud de... Microsoft.

