«Call of Duty» dans l'arène des jeux de battle royale

C'était dans l'air, mais pas attendu si tôt. Le poids lourd américain Activision Blizzard met en ligne mardi «Call of Duty : Warzone». Les titulaires de la version «Call of Duty: Modern Warfare» pourront le télécharger dans le jeu à partir de 16h, les nouveaux joueurs suivront à 20h avec un téléchargement entre 80 et 100 Go de données. L'opus vient défier les titres «PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)», «Fortnite» et «Apex Legends» qui ont successivement popularisé le genre du battle royale.

Dans «Warzone», jusqu'à 150 joueurs pourront participer à une seule bataille, contre 100 à «Fortnite» et 60 à «Apex Legends». Les joueurs s'affronteront en équipes de deux ou de trois et pourront également utiliser des véhicules plus ou moins blindés dans les deux modes de jeu proposés, le battle royale et le second intitulé «Pillage», qui invite les joueurs à récolter de l'argent en dégommant les adversaires. Le décor est planté dans la ville de Verdansk, familière des habitués de la version de «Call of Duty: Modern Warfare» sortie l'année dernière. La carte du jeu comprend 300 points d'intérêt.

Gratuit mais pas tant que cela

Bien que «Call of Duty : Warzone» soit gratuit, Activision espère bien en tirer profit. Les joueurs pourront dépenser de l'argent durant les parties pour acheter des améliorations, du matériel et des jetons qui pourront les faire reprendre vie, eux ou leurs coéquipiers. «Aucun éditeur n'investirait dans un jeu de cette envergure si le profit n'était pas un facteur clé», a résumé sur la BBC Doron Nir, patron du fournisseur de services de streaming en direct StreamElements. L'opus risque davantage de convaincre les habitués de «Apex Legends» et «PUBG», en moyenne plus âgés, que ceux de «Fortnite».

«Call of Duty : Warzone» apporte est une triple menace, analyse Doron Nir. Il est à la fois lié à une franchise très populaire, il n'y a pas eu de nouveau grand jeu de bataille royale depuis longtemps et il est gratuit». «Warzone» pourra être joué gratuitement sur toutes les plateformes de jeu, y compris Xbox One, PlayStation 4 et PC. Les joueurs pourront sauvegarder leurs positions et redémarrer sur différentes consoles, ce qui leur permettra de maintenir leur progression dans le jeu. Activision avait déjà sorti un jeu de bataille royale en 2018, mais les joueurs devaient obligatoirement acheter «Call of Duty : Black Ops». La version battle royale avait plutôt bien été accueillie à sa sortie, mais les habitués avaient ensuite reproché à l'éditeur de l'avoir laissée de côté.

