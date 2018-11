Combien de temps je passe sur mon GSM?

Microsoft Launcher 5.1 has a built in Digital Health feature :O pic.twitter.com/J6mj97QS04 — Zac Bowden (@zacbowden) 21 novembre 2018

Comme le rapporte Windows Central, le nouveau Microsoft Launcher s'adresse particulièrement à ceux qui souhaitent mesurer leur activité quotidienne au téléphone.

Ce nouvel élément, que ses créateurs décrivent comme une «fonctionnalité de santé numérique» retient le nombre de déverrouillages, la longueur des sessions d'activité et le temps général passé au téléphone. Il identifie les applications les plus utilisées et les plus consultées, ainsi que l'heure à laquelle toutes ces actions sont accomplies. Apple a intégré la fonction Screen Time à iOS 12. Elle procure ce type d'informations aux utilisateurs de l'iPhone.

Par ailleurs, Cortana est de retour et s'active à partir de Launcher, tout comme Microsoft Notes et la liste de tâches à accomplir (To Do), qui se synchronise sur tous les appareils.

Il est possible de tester la bêta de Microsoft Launcher. Si tout se passe comme prévu, la version officielle de la technologie sera bientôt disponible.

(L'essentiel/afp)