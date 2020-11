Un outil pour gagner en espace de stockage

Passée cette semaine en version 2.20.120, la populaire app WhatsApp s’est dotée d’un nouvel outil pratique. Les utilisateurs qui pestent en voyant que l’espace de stockage de leur smartphone est saturé peuvent désormais libérer de la place plus facilement grâce à une nouvelle fonctionnalité de la plateforme.

Située dans les paramètres de l’app (Réglages > Stockage et données > Gérer le stockage), elle aide à supprimer les photos et vidéos qui ont été ajoutées à des discussions et qui, en s’accumulant, occupent beaucoup de place sur l’appareil.

Fichiers classés

L’outil permet de visualiser l’espace occupé par ces fichiers sur le smartphone et les classe en deux catégories: les médias qui font plus de 5 Mo et ceux qui ont été transférés à de nombreuses reprises. Il est dès lors possible de les prévisualiser et de sélectionner ceux dont on souhaite se défaire afin de libérer de l’espace.

L’interface présente aussi une liste de discussions classées de la conversation plus volumineuse à la moins lourde. Elle permet d’accéder à leurs médias pour éventuellement les supprimer.

(L'essentiel/man)