Google lance le nettoyage automatique

Google fait un petit pas en direction du respect de la vie privée des utilisateurs de ses services. Le géant technologique a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant une suppression automatique de certaines données qu'il récolte. L'option sera disponible, dans les prochaines semaines, dans le service Mon activité. Celui-ci affiche les données collectées par le géant du web sur les activités effectuées sur ses services, comme les recherches, l'historique de navigation, des positions et d'autres activités enregistrées dans le compte Google et permet à l'internaute de désactiver la récolte et de supprimer manuellement certaines données.

La nouvelle option d'effacement automatique ne concerne par contre dans un premier temps que l'historique des positions et des activités sur le web ou dans les applications. L'activité vocale et audio, l'historique des recherches ou des vidéos visionnées sur YouTube n'en font par exemple pas partie. La fonctionnalité permet de choisir une durée - 3 ou 18 mois - durant laquelle les données récoltées sont conservées sur les serveurs du géant de Mountain View. Passé le délai sélectionné, elles seront effacées automatiquement, assure la firme californienne. À noter que cette nouveauté ne signifie pas que Google va pour autant réduire sa récolte de données.

