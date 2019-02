Les îles Kouriles ont enfin accès au haut débit

Inaugurée en présence du représentant spécial du président russe pour la protection de l'environnement, l'écologie et les transports, Sergueï Ivanov, le câble relie la ville russe de Ioujno-Sakhalinsk (Extrême-Orient) aux îles d'Itouroup, de Kounachir et de Shikotan. Longue de 815 km, la ligne, dont la pose a commencé en juin 2018, fournit «un accès à l'Internet haut débit pour les habitants, ainsi que pour les organisations commerciales et publiques des Kouriles du Sud», selon un communiqué de Rostelekom.

«L'arrivée de l'Internet haut débit sur ces îles reculées, mais russes et qui sont à nous, augmente nettement la qualité de vie de la population locale, en rendant accessible tout un ensemble de services et de technologies d'information, parmi lesquelles la télémédecine et l'enseignement à distance», s'est félicité M. Ivanov, cité dans le communiqué. Les îles Kouriles, dont la population ne dépasse pas 17 000 personnes selon les statistiques officielles, ne disposaient jusqu'alors que d'un accès Internet à bas débit.

(L'essentiel/afp)