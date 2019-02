Voici les 230 nouveaux émojis de 2019

Le nombre d'émojis à disposition sur nos claviers virtuels va encore augmenter dans le courant de l'année. Le consortium Unicode a publié mercredi la liste des 59 nouveaux émojis distincts (230 en prenant en compte toutes les variantes de couleur de peau et de combinaison de genre) que l'organisation a intégré au standard Emoji 12.0.

Parmi les nouveautés, la nouvelle liste fait la part belle aux personnes handicapées sur proposition d'Apple l'année dernière, explique le site Emojipedia. Elle comprend en effet des émojis d'une personne sourde, d'un aveugle marchant avec une canne, de personnes en chaise roulante (manuelle ou électrique), un bras ou une jambe mécanique, ou encore une oreille avec un appareil auditif.

D'autres émojis mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion avec notamment des personnes se tenant par la main. On trouve aussi des hommes et des femmes debout ou à genoux, ou encore une émoticône qui bâille. De nouveaux animaux font aussi leur entrée: le flamant rose, la loutre, le paresseux, le babouin, la mouffette et le chien guide d'aveugle.

Du côté de l'alimentation, on citera la gaufre, le beurre, l'oignon et l'ail, la brique de jus ou encore le glaçon. Des shorts, un costume de bain, un slip et le gilet jaune, qui a fait beaucoup parler de lui en France, viennent enrichir la rubrique des vêtements. Reste maintenant aux divers constructeurs à intégrer ces nouveaux émojis sur leurs plateformes logicielles. Ils pourraient apparaître à l'automne sur iOS 13.1 ou 13.2.

(L'essentiel/man)