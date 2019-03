Huawei lance son nouveau mobile haut de gamme

Ces dernières années, c'est sur la photo que le groupe basé à Shenzhen (sud de la Chine), a basé une bonne part de sa communication. Ses smartphones sont équipés pour la troisième année de suite de capteurs codéveloppés avec le spécialiste allemand Leica. Le P30, qui ne sera pas encore compatible 5G, disposera ainsi de trois appareils photo, le plus puissant montant à 40 mégapixels, dont un permettant de prendre des clichés en grand angle.

La version améliorée P30 Pro sera même équipée de quatre appareils, le tout renforcé d'intelligence artificielle embarquée, une constante désormais dans l'industrie. Le smartphone, disponible en cinq couleurs et doté de bordures réduites, sera vendu à partir de 799 euros pour sa version normale et dès 999 euros pour sa version Pro, qui montera jusqu'à 1 249 euros, selon les capacités.

Numéro deux mondial... toujours en croissance

Le téléphone va cependant moins loin, dans l'innovation, que le Huawei Mate X, le téléphone à écran pliable présenté par le groupe, fin février, et vendu à plus de 2 000 euros. Celui-ci se veut le précurseur des prochaines générations de smartphone, avec le Galaxy Fold de Samsung.

Le géant chinois, dont la présentation coïncide avec la visite du président chinois Xi Jinping, à Paris, a également montré une toute nouvelle paire de lunettes connectées, ressemblant à des lunettes de soleil, développées avec le lunetier coréen Gentle Monster et intégrant un mini appareil photo, des écouteurs intégrés aux branches et tous les éléments techniques cachés dans la structure.

Huawei est devenu en 2018 numéro deux mondial dans le secteur du smartphone, devant l'Américain Apple et derrière le Sud-Coréen Samsung, et reste en croissance dans un marché mondial orienté à la baisse depuis plus d'un an et demi désormais. Le groupe chinois, par ailleurs en délicatesse avec de nombreux gouvernements sur le sujet de l'équipement 5G, s'est donné pour ambition de devenir numéro un mondial des téléphones mobiles, d'ici trois ans.

(L'essentiel/afp)