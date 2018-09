Elle se fait lyncher à cause de cette photo

Scarlett London est au cœur d’un scandale Instagram. Vendredi, la jeune femme de 24 ans a posté une photo en partenariat avec la marque de bain de bouche, Listerine. Elle pose sur son lit, entourée de ballons en forme de cœurs avec la légende suivante: «Les meilleurs matins commencent par un sourire, des pensées positives. Et des crêpes. Et des fraises. Et une tasse de thé sans fond». À ce moment-là, Scarlett ne savait pas encore qu’elle allait passé la pire journée de sa vie.

Les internautes ont rapidement remarqué que les fameuses crêpes étaient en fait des tortillas mexicaines pliées et que sa tasse de thé sans fond était vide. Pour autant, ils n’ont pas réussi à savoir si Scarlett avait véritablement des pensées positifs au moment où la photo a été prise mais une chose est sûre, elles ont dû s’envoler rapidement.

La photo de Scarlett est devenue virale après qu’un utilisateur de Twitter l'a partagé avec le commentaire suivant : «Va te faire foutre avec ta routine matinale! Instagram est un mensonge ridicule.» Son tweet a été liké plus de 111 000 fois.

Fuck off this is anybody's normal morning.

Instagram is a ridiculous lie factory made to make us all feel inadequate. pic.twitter.com/arV7uCusiJ — Nathan (@hintofsarcasm) 31 août 2018

Scarlett a réagi sur Instagram avec un autre post, expliquant que derrière chaque image, il y avait une vraie personne et que certains commentaires avaient été blessants, voire abusifs. «Oui, je fais de la publicité avec des marques mais uniquement des marques que j’utilise. Mon compte n’est pas la réalité.» Oui, on s’en doutait. Car la réalité, comme le montre un autre Twittos, c’est plutôt ça:

OK EVERYONE!!!!! I took one for the team & scrolled all the comments....I saw 1 nasty comment calling her a ‘dickhead’ (which is uncalled for) but that was it (unless the comments been deleted) 99.9% of the comments have been HILARIOUS observations! I’m going to bed,good night... pic.twitter.com/7KSPV70CZe — Shane Berketa (@shaneberketa) 1 septembre 2018

Cependant, la photo de Scarlett a reçu plus de 5 000 likes. C’est 3 000 de plus que ses publications ordinaires. Je ne voudrais pas servir la cause des partisans de la théorie du complot, mais et si toute cette mise en scène soi-disant maladroite, était en fait, volontaire? Et si nous nous faisions avoir comme des bleus et que Scarlett (et par extension Listerine) savaient très bien ce qu’ils étaient en train de faire? Sur Instagram comme ailleurs, il n’y a pas de mauvaise publicité. L’important, c’est qu’on parle de vous.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)