Microsoft prépare les réunions immersives

Microsoft va mettre à disposition le semestre prochain de nouveaux avatars en 3D dans son application Teams, rivale de Zoom. On pourra s’en servir pour se faire représenter à la fois dans des réunions en 2D et en 3D et sans activer la webcam. Les avatars pourront être utilisés sans le port d’un casque de réalité virtuelle. Microsoft utilisera de l’intelligence artificielle pour écouter la voix, puis animer l’avatar. En passant à la réunion 3D la plus immersive, ces animations incluront également le fait de lever les mains de son avatar.

Les réunions en ligne via la webcam ont atteint leurs limites, selon Nicole Herskowitz, directrice de Microsoft Teams. «Après 30 ou 40 minutes maximum, il est très difficile de rester impliqué et concentré», a-t-elle déclaré au site TheVerge. La technologie s’appuiera sur Mesh, la plateforme de collaboration immersive de Microsoft. La firme informatique met aussi en avant la prise en charge de la traduction et de la transcription. Cela devrait faciliter des rencontres dans un espace Teams entre des personnes ne parlant pas la même langue.

À la conquête des métavers

Microsoft ne laisse ainsi pas la voie libre à Meta (ex-Facebook), Epic Games («Fortnite») et autre Roblox, qui se sont aussi engagés dans la course au métavers. Selon sa dirigeante Katie Kelly, Microsoft dit se démarquer de la concurrence «en commençant par l’expérience humaine, donc le sentiment de présence, de parler à quelqu’un, d’établir un contact visuel avec toute l’importance de réactions».

Microsoft est déjà très actif dans la réalité virtuelle avec son casque HoloLens et AltspaceVR, le service d’organisation d’événements immersifs. Son patron Satya Nadella a aussi rappelé que les jeux «Minecraft», «Halo» et «Flight SImulator» étaient également des métavers en puissance.

(L'essentiel/laf)