Le Luxembourg va enfin débarquer dans PES 2020

En partenariat avec Konami, l'UEFA a décidé de lancer un tournoi e-sport pour l'Euro 2020. Les qualifications pour la grande finale de Londres se dérouleront en trois temps et les joueurs devront se démarquer sur Pro Evolution Soccer (PES) 2020, et non pas sur le très populaire FIFA 20. Bonne nouvelle pour les amateurs du genre, les 55 nations membres de l'UEFA auront l'occasion de se distinguer en organisant deux premières qualifications nationales où les joueurs devront se départager en jouant avec leurs propres pays.

«21 ans après sa seule présence dans FIFA 98, le Luxembourg va vraiment faire son retour dans une simulation de football», se félicite Gilles Faber, responsable e-sport pour la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). «PES 2020 est sorti depuis le 10 septembre et une mise-à-jour est attendue fin octobre avec les vrais noms et les vrais maillots de notre équipe nationale. Nous avons récemment trouver un accord avec l'éditeur.» Pas encore de nouveau stade national dans le jeu, ni de stade Josy-Barthel, mais il sera donc possible d'aligner vos Luxembourgeois préférés dans votre équipe-type.

Jouer avec le Luxembourg

«Les pros tels que Gerson Rodrigues, Laurent Jans, Kiki Martins, Vincent et Olivier Thill étaient déjà dans PES 2020 avec leurs clubs respectifs», souligne Gilles Faber, «mais on espère qu'ils seront encore plus réalistes avec la mise-à-jour. Il n'y aura pas autant de ressemblance que Miralem Pjanic ou Cristiano Ronaldo, mais on a bon espoir qu'ils se rapprochent le plus possible de la réalité.»

Car pour en découdre lors des deux qualifications nationales qui se dérouleront en ligne et sur la console PS4, le 9 et le 25 novembre, tout le monde devra jouer avec le Luxembourg. Et à deux conditions, avoir plus de 16 ans et être luxembourgeois. «Nous sélectionnerons ensuite les deux meilleurs qui représenteront notre pays au stade suivant au printemps. La grande finale se déroulera avec les 16 meilleurs joueurs européens en marge des demi-finales de l'Euro 2020 à Londres en juillet.»

(fl/L'essentiel)