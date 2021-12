TikTok veut préserver la santé mentale des jeunes

La semaine dernière, le réseau social de vidéos virales, TikTok, a publié un communiqué dans lequel il décrit les changements que la plateforme devrait subir pour protéger la santé mentale de son jeune public.

En effet, il n’est pas rare qu’après avoir visionné une vidéo sur un thème, celui-ci soit proposé à de nombreuses reprises dans le flux d’actualité, baptisé «Pour Toi». Censé ressembler à l’utilisateur, il se base sur les contenus visionnés, les mentions «j’aime», ou les comptes suivis.

Diversifier les suggestions

Le problème de cet algorithme, c’est qu’une jeune victime de violences qui s’informe sur ce sujet se verra proposer de plus en plus de contenus liés à cette thématique. Cela peut ainsi l’enfermer dans un cercle vicieux et même renforcer certains troubles. «Nous testons des moyens d’éviter de recommander une série de contenus similaires – par exemple autour des régimes extrêmes ou de la remise en forme, de la tristesse ou des ruptures – afin de se prémunir contre le visionnage excessif d’une catégorie de contenu qui peut être acceptable en tant que vidéo unique mais problématique si elle est visionnée à la suite», écrit TikTok.

La plateforme informe travailler sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de sélectionner des contenus qu’ils ne veulent plus voir dans leur flux et ainsi diversifier les suggestions: «Notre objectif est de faire en sorte que le flux «Pour Toi» de chaque personne présente un large éventail de contenus, de créateurs et de sujets.»

Modération des contenus

De plus, l’application plancherait sur des outils examinant les vidéos au fur et à mesure qu’elles gagnent en popularité. Pour TikTok, il faut «réduire la probabilité que des contenus qui pourraient ne pas convenir à un public général entrent dans le système de recommandations.» Au vu du nombre de vidéos publiées par jour, ces solutions sont louables, mais cette modération devra être efficace. De plus, les utilisateurs devront être informés de ces fonctions de filtrage.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)