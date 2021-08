Facebook rapatrie des options de Messenger

Retour au bercail pour certaines fonctionnalités de Messenger. Devenue une app autonome en 2011, la plateforme de communication, un temps intégrée à l’app Facebook avant d’être définitivement retirée en 2014, voit actuellement ses services d’appels audio et vidéo retourner au point de départ.

Le réseau social a confirmé à The Verge qu’il testait la possibilité d’effectuer et de recevoir des appels audio et vidéo dans l’app Facebook dans «différents pays, y compris les États-Unis». L’entreprise n’a pas précisé combien de personnes étaient concernées par cette expérimentation, ni quelles conséquences elle aurait pour le futur de l’app Messenger. Facebook s’est contenté de déclarer que «pour une expérience complète de messagerie, d’appels audio et vidéo, les gens devraient continuer à utiliser Messenger».

Installation obligatoire

Il y a sept ans, l’installation de l’app Messenger était devenue un passage obligé pour ceux qui désiraient continuer à utiliser le service de messagerie instantanée de Facebook. Si le réseau social concrétise son projet de rapatriement des appels audio et vidéo, comme la fusion entre Messenger et Instagram Direct, ses membres ne devraient plus être obligés de lancer Messenger sur leurs mobiles pour communiquer de vive voix.

Les appels audio et vidéo, qui seront bientôt chiffrés, sont deux des différentes fonctionnalités de Messenger que Facebook a intégrées à d’autres produits de la marque, comme les caméras Portal ou les casques de réalité virtuelle de sa filiale Oculus, rappelle le site spécialisé.

(L'essentiel/man)