L’art du graffiti en mode collaboratif sur Snapchat

Snapchat continue d’exploiter la réalité augmentée couplée à la caméra du smartphone. La firme a choisi la célèbre rue Carnaby, à Londres, pour inaugurer un nouveau filtre baptisé City Painter. Il permet de vaporiser virtuellement les façades à coup de peinture et de graffitis prédéfinis. L’adepte de l’app de messagerie présent physiquement dans la rue peut voir des graffitis virtuels créés par d’autres et apporter sa pierre à l’édifice virtuel.

«Nous avons une seule réalité partagée, a détaillé Qi Pan, directeur de l’ingénierie au bureau londonien de Snap. Quand vous faites quelque chose dans ce monde, d’autres peuvent voir ce résultat presque instantanément. Ces changements persistent également si tout le monde quitte l’expérience et que de nouvelles personnes apparaissent le lendemain. On peut voir l’espace qui a été modifié par nos soins et par d’autres».

Le responsable de Snap imagine diverses déclinaisons, comme un décor virtuel terrifiant pour la fête de Halloween ou des visites de quartier, guidées via du contenu multimédia en réalité augmentée de personnalités historiques qui y ont vécu. Snap se démarque de la concurrence par l’originalité de ses filtres géolocalisés. La société en revendique plus de 1 million fabriqués à l’aide de Lens Studio, l’outil disponible pour créer des expériences de réalité augmentée, avec lesquels les snapchatters ont joué des milliards de fois, et dont les trois quarts se serviraient lors de leurs interactions.

