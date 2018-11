L'iPhone XR est l'iPhone «le plus populaire»

Greg Joswiak fait taire les rumeurs qui prêtent à Apple des difficultés à écouler l'iPhone XR. Le vice-président du marketing d'Apple a affirmé dans une interview à Cnet que ce modèle de smartphone «a été l'iPhone le plus populaire chaque jour, depuis qu'il a été rendu disponible sur le marché».

Pour rappel, le plus «abordable» des iPhone de 2018, doté d'un écran LCD de 6,1 pouces (contre Oled 5,8 sur l'iPhone XS et 6,5 pouces sur le XS Max), est sorti le 26 octobre dernier, après le lancement de l'iPhone XS et XS Max, un mois plus tôt. Il aurait donc dépassé les performances de vente des deux modèles haut de gamme. Le dirigeant ne précise toutefois pas si les ventes sont pour autant bonnes.

Cette annonce intervient alors qu'Apple a récemment baissé le prix de vente de son dernier-né au Japon, où l'iPhone 8 de 2017 aurait davantage la cote auprès des consommateurs. La semaine dernière, Le Wall Street Journal a révélé qu'Apple aurait réduit la production des trois derniers modèles d'iPhone, au cours des dernières semaines. Une information que Greg Joswiak n'a pas voulu commenter. Des nouvelles peu rassurantes en provenance des sous-traitants d'Apple ont aussi été rapportées par le quotidien économique japonais Nikkei, notamment.

(L'essentiel/man)