Sony maintient la boutique de ses anciennes consoles

Bonne nouvelle pour les possesseurs d’une console PS3 ou d’une PS Vita. Sony a écouté les joueurs et effectue un rétropédalage. La firme japonaise, qui avait annoncé le mois dernier la fermeture du PlayStation Store sur ses anciennes consoles PS3 et PS Vita, respectivement le 2 juillet et le 27 août, a fait marche arrière face au mécontentement. L’entreprise a cédé à la pression des utilisateurs et renonce finalement à arrêter leur boutique en ligne.

«Lorsque nous avons décidé de mettre fin aux achats sur PS3 et PS Vita, nous prenions en compte un certain nombre de facteurs, notamment les défis inhérents au fait d’offrir une assistance pour des appareils plus anciens et la possibilité de concentrer nos ressources sur les appareils plus récents (NDLR: la PS4 et la PS5) sur lesquels la majorité de nos utilisateurs jouent», explique Jim Ryan, président et patron de Sony Interactive Entertainment. Il ajoute: «Nous avons constaté que nombre d’entre vous souhaitaient pouvoir continuer d’acheter des classiques sur PS3 et PS Vita. Je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution».

En revanche, les utilisateurs de la console portable PSP ne seront pas logés à la même enseigne. Sa boutique prendra bel et bien fin le 2 juillet prochain, a confirmé le dirigeant.

(L'essentiel/man)