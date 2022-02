Roblox miné par des adultes en mal de sexe

Des graphismes simples, des avatars «à la Lego» et une classification de jeux «pour tout le monde» ont fait de Roblox une plateforme prisée par les enfants. Mais, manifestement, elle alimente aussi les fantasmes d’adultes qui se retrouvent dans des jeux à caractère sexuel. Ils rejoignent des pièces aménagées, des «condos», pour parler sexualité et se livrer à des actes sexuels virtuels, a révélé la BBC. «Vous avez l’anonymat et vous avez l’effet de désinhibition. Cette plateforme vous offre le terrain de jeu nécessaire pour faire tout ce que vous voulez», a résumé la docteure Liraz Margalit, psychologue spécialisée.

«Comme dans toute communauté, il existe un petit nombre de mauvais acteurs qui peuvent tenter de saper ou de contourner les règles», déplore Roblox dans un communiqué. On ne tombe cependant pas par hasard sur ces combos qu’il faut chercher activement, relativise Roblox. La plateforme américaine affirme pouvoir les supprimer en moins d’une heure une fois informée. Mais sans arriver à éradiquer définitivement cette pratique illicite qui pourrait nuire à ses quelque 50 millions d’utilisateurs actifs chaque jour.

Modération difficile

L’accès à ces jeux pour adultes n’est pas le seul problème pour Roblox. Des dialogues crus et inappropriés pour un jeune public ont également été relevés dans les espaces communautaires de conversation, ainsi que dans des jeux légitimes. La plateforme se défend en disant avoir mis en place une équipe d’experts composée de «milliers de personnes», des règles de tolérance zéro et des outils de contrôle parental pour limiter la façon dont les enfants interagissent en ligne.

Ces derniers sont censés permettre «de restreindre les personnes avec lesquelles les enfants interagissent et les expériences auxquelles ils ont accès». Avec Epic Games (Fortnite), Meta (Facebook) et Microsoft, Roblox fait partie des firmes les plus engagées dans la création de métavers. Elles devront toutes relever le défi d’offrir un environnement sain et sécurisé pour leurs avatars.

(L'essentiel/laf)