De l'eau dans le gaz entre Sandberg et Zuckerberg?

Sheryl Sandberg a été engagée comme directrice commerciale chez Facebook. Fort de son expérience chez Google, elle a assuré un rôle de «supervision adulte» auprès du jeune patron fondateur Mark Zuckerberg qu’elle venait épauler. Du côté privé, Sheryl Sandberg avait même attribué à Mark Zuckerberg le mérite de lui avoir sauvé la vie après le décès soudain en 2015 de Dave Goldberg, son mari d’alors. Elle avait déclaré que le cofondateur de Facebook et sa femme, Priscilla, étaient «la raison pour laquelle (elle) marche».

Mais la donne semble avoir beaucoup changé depuis, selon l’ouvrage qui vient de paraître sur Facebook. Il met en exergue la perte d’influence de Sheryl Sandberg et des dissensions au sein du couple dirigeant. «Pour ses amis et ses pairs, Mme Sandberg a essayé de se dissocier des positions de Zuckerberg, mais au sein de l’entreprise, elle a exécuté ses décisions», indique les auteurs.

