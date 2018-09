Ce robot reconnaît les objets d'un coup d'œil

Les robots améliorent leur vue et leur adresse. Une équipe de chercheurs du Laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle (CSAIL) du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), aux États-Unis, a développé un nouveau système de vision artificielle. Il permet à un bras articulé, muni de caméras, d'observer depuis plusieurs angles des objets jamais vus auparavant afin de créer une «carte visuelle». Cette approche permet de mieux comprendre leurs formes et de les manipuler depuis un point précis.

Baptisé DON (acronyme de Dense Object Nets), le système est par exemple capable d'attraper une chaussure par la languette. «Lors de tests avec une peluche ressemblant à une chenille, un bras articulé Kuka commandé par un DON a pu attraper l'animal par l'oreille droite alors qu'il était disposé différemment à chaque fois. Cela montre que le système a la capacité de distinguer la gauche de la droite sur des objets symétriques», explique Lucas Manuelli, l'un des chercheurs.

Ceux-ci entrevoient des applications potentielles de DON non seulement dans l'industrie mais aussi dans les foyers. Un robot pourrait ainsi être capable de ranger une maison en l'absence de son propriétaire.

(L'essentiel/man)