Elle gagne 73 600 abonnés en 14 jours: record battu

Kim «Kkatamina» Mi-young, 26 ans, est la nouvelle reine de Twitch. Après un stream interrompu de 14 jours, elle est devenue, lundi, la femme ayant le plus d’abonnés payants sur la plateforme. A mi-parcours, elle avait déjà effacé des tablettes la marque des 53 000 établie en septembre par DJ Sintica. «Oh mon Dieu les gars, ça semblait impossible. Comment avons-nous pu faire ça? Oh mon Dieu, c’est juste fou. On l’a fait!» s’était-elle enthousiasmée durant ce marathon en ligne, un subathon dans le jargon de Twitch

Elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. À la fin de sa performance record, son compteur affichait plus de 73 600 abonnés payants. Selon les données de TwitchTracker, elle talonne désormais le leader québécois xQc et l’émission culte D&D Critical Role. La streameuse habituée à «League of Legends», «Undertale», «Fall Guys» et autre «Valorant» compte également 445 000 suiveurs.

«Je n’ai pas de discours préparé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis juste super reconnaissante envers tout le monde, alors merci», a-t-elle déclaré à ses fans avant de raccrocher son stream. Les nouveaux abonnés ont permis à Kkatamina d’empocher quelque 360 000 dollars durant cette performance. La jeune femme avait choisi ce défi pour fêter son anniversaire et sa première année de streaming sur Twitch où elle s’est inscrite en mai 2020. Avant de commencer, elle avait déjà prévenu qu’il s’agirait son «premier et dernier» subathon.

(L'essentiel/laf)