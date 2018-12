Qwant lance une alternative à Google Maps

Après avoir revu au début de l'été 2018 le design, plus moderne et intuitif, de son moteur de recherche, Qwant vient de mettre en ligne, en toute discrétion, son service de cartographie. Avec Qwant Maps, encore en version alpha donc instable, la start-up française se pose en alternative à Google Maps, respectueuse de la vie privée.

Qwant Maps n'en est encore qu'à ses balbutiements. Les cartes sont directement issues du travail d'OpenStreetMap, une communauté de cartographes bénévoles qui contribuent et maintiennent les données des routes, sentiers, cafés, stations ferroviaires et bien plus encore, partout dans le monde.

Pas de cookies

À terme, Qwant ne souhaite pas totalement rivaliser avec Google Maps, qui propose aujourd'hui une multitude de services qui dépassent largement le cadre de la simple cartographie. Au niveau des services, Qwant Maps propose déjà d'enregistrer ses lieux favoris. Bientôt, il proposera des itinéraires. Dans tous les cas, Qwant souhaite néanmoins assurer un service de qualité sans jamais collecter d'informations personnelles, dans le respect de la vie privée des internautes.

Lancé en 2013, le moteur de recherche Qwant revendique aujourd'hui environ 5% de parts de marché en France, dans un secteur largement dominé par Google. Il est désormais disponible en 28 langues dans plus de 160 pays. À la différence de ses concurrents, Qwant n'installe aucun cookie sur les terminaux de ses utilisateurs et ne conserve pas non plus leurs historiques de recherches.

(L'essentiel/afp)