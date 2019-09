Le champion déchu menace le «Guinness Book»

Le champion controversé Billy Mitchell contre-attaque après s'être vu retirer en avril 2018 tous ses records aux jeux cultes «Donkey Kong» et «Pac-man». Par le biais de ses avocats, la légende du jeu d'arcade, reconnaissable à ses cheveux longs et à sa cravate aux couleurs du drapeau des États-Unis, a publié la semaine dernière un document de 156 pages pour prouver son innocence et menace de porter plainte contre Twin Galaxies, site qui recense tous les meilleurs scores, ainsi que le Guinness Book, s'il ne récupère pas ses records.

L'homme de 54 ans laisse deux semaines à ses destinataires pour prendre connaissance du document et agir dans le temps imparti, afin que son image soit redorée. Connu notamment pour être le premier joueur à avoir réalisé un score parfait de 3 333 360 points au jeu d'arcade «Pac-man» en 1999, le joueur a été accusé par Twin Galaxies d'avoir utilisé un émulateur et non la machine d'origine pour réaliser ses divers exploits.

Il en va de même pour son record de 1 047 200 points à «Donkey Kong», qui a été filmé pendant le tournage du film «The King of Kong: A Fistful of Quarters» (2007), documentaire qui racontait la rivalité de Billy Mitchell avec le joueur Steve Wiebe. Ses records ont par conséquent été invalidés.

(L'essentiel/man)