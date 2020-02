Le cloud gaming de Microsoft s'invite sur iOS

Project xCloud est devenue la 1re plateforme de cloud streaming disponible sur iOS, Google Stadia et GeForce Now n'ayant pas encore annoncé leur lancement sur le système d'Apple. Après les utilisateurs d'appareils Android depuis l'automne dernier, ceux d'iPhone et d'iPad peuvent désormais aussi commencer à tester le service de Microsoft qui permet de jouer à des jeux dans le cloud. Project xCloud a en effet été rendu disponible en version bêta sur les smartphones et tablettes de la firme à la pomme.

«Nous avons testé un client iOS en interne et aujourd'hui, nous franchissons la prochaine étape en rendant l'aperçu de Project xCloud disponible pour les utilisateurs iOS via le programme TestFlight», a indiqué Microsoft. Pour le moment, seul un nombre limité de testeurs approuvés par la firme de Redmond, à savoir 10 000, peuvent accéder au service dans trois pays: les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.

«Pour se conformer aux politiques de l'App Store, la bêta de xCloud n'offre pas tout à fait les mêmes services et expériences que sur les autres plateformes», indique Microsoft. Ainsi, les utilisateurs de ce nouveau service, dont la date de lancement de la version finale n'est pas encore connue, ne peuvent accéder qu'à un seul jeu: «Halo: The Master Chief Collection». De plus, le service Xbox Game Streaming, qui permet de diffuser des jeux installés sur la console Xbox vers un iPhone ou un iPad, ne fait pas partie du lot des fonctionnalités disponibles.

(L'essentiel/man)