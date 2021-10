On a testé pour vous l’iPhone 13 d'Apple

Jusqu’ici, pour tirer profit des meilleures technologies de l’iPhone, il fallait opter pour le plus grand et le plus cher des modèles, le Pro Max. Ce n’est plus le cas avec la nouvelle gamme. Choisir entre le 13 Pro ou le 13 Pro Max ne fait plus de différence, si ce n’est une taille d’écran (6,1 ou 6,7 pouces), un poids et une autonomie différents. Qu’est-ce qui les différencie de leurs petits frères 13 mini et 13, tous deux identiques en termes de technologies embarquées? Place au comparatif à l’aide d’un iPhone 13 et d’un iPhone 13 Pro Max, en test depuis huit jours.

On aime





•Le design toujours raffiné





•La puissance de la puce A15 Bionic





•Écran 120 Hz sur les modèles Pro





•Le mode macro sur les modèles Pro





•Autonomie de la batterie





•Davantage de stockage pour le même prix (jusqu’à 1 To sur les modèles Pro)



On aime moins





•Le port Lightning à la place du standard USB-C





•Prix des modèles Pro et des accessoires





•Mode cinématique encore jeune





Design

Les iPhone 13 sont légèrement plus épais et plus lourds. Leur batterie est plus grande et augmente leur autonomie de 1,5 à 2,5 heures supplémentaires selon le modèle. Apple a aussi réduit de 20% la largeur de l’encoche sur la partie supérieure de l’écran.

Capteur photo

Le bloc photo est désormais le même sur le 13 Pro et le 13 Pro Max. Sur les modèles 13 Pro, il se compose toujours de trois capteurs de 12 Mpx mais plus grands et plus lumineux. En comparaison avec un iPhone 12 Pro Max, le 13 Pro Max est plus rapide pour capturer des prises de vue en basse luminosité. En vidéo, on remarque aussi une meilleure maîtrise du HDR, à savoir des images plus lumineuses et contrastées.

Écran 120 Hz

La technologie ProMotion, déjà présente sur les iPad Pro, propose un taux de rafraîchissement adaptatif. Cela veut dire une navigation, des animations et des sessions de jeux plus fluides.

Conclusion

Loin de révolutionner l’iPhone, les nouveaux modèles 13 apportent des améliorations qui lui permettent de rester l’une des références du marché. Celle qui affectera positivement le plus grand nombre concerne l’autonomie revue à la hausse pour tous les modèles. Mais ces petites évolutions ne risquent pas de convaincre les possesseurs d’un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max de changer d’appareil.

(Michel Annese/L'esssentiel )