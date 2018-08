«Avec toi quand tu veux les plans à 4»

C'est avec un tweet de Squeezie, un Youtubeur bien connu des adolescents, que tout a commencé. «Les Youtubeurs (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit», a-t-il écrit, sans nommer personne.

Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit ? La vérité finit toujours par éclater ?– Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Je ne vais pas porter d'accusations précipitées mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un 1er temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter.Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps...– Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Le Parisien a dévoilé des premiers témoignages glaçants. «J'ai surtout peur que Wassim rentre dans une colère noire en apprenant que j'ai dénoncé ses actes et ses paroles. Mais je ne peux pas le laisser continuer à mener sa petite vie tranquille sachant qu'il manipule des jeunes filles», confie une ado de 17 ans, qui en avait 16 au moment des faits. «Il a commencé à me dire que j'étais une de ses plus jolies abonnées, il faisait des remarques sur mon corps. Il m'a dit de ne rien dire à personne car il pouvait avoir des problèmes. Je lui ai parlé du lycée, il connaissait mon âge. Il m'a demandé s'il était possible de nous voir seul à seul mais je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça», explique-t-elle, capture d'écran à l'appui. Cette fan et quatre autres mineures accusent le Youtubeur de leur avoir fait des propositions douteuses et insistantes.

Une photo de lui dans son bain

Un autre Youtubeur, Anthox Colaboy, est aussi cité : «Tu l'as déjà fait? À l'occasion si tu as eu une mauvaise expérience, je me porte garant de la prochaine pour que ça soit mieux, on fait ça?» ; «Si un jour on se voit je te mange avec plaisir» ; «Avec toi quand tu veux les plans à 4», aurait-il envoyé à une jeune de 15 ans. Il lui a même montré une photo de lui dans son bain, où l'on voit ses jambes dans une position suggestive. «Je faisais mine de rigoler, mais ça me choquait énormément», conclut-elle.

Aurélie, 16 ans, s'en prend à Efkan Kurnaz alias From Human to God, vidéaste qui consacre sa chaîne de 322 000 abonnés à la musculation. Âgé de 28 ans à l'époque, il l'a ajoutée sur Facebook après avoir aperçu la jeune fille sur un live Periscope en 2016. Il me disait: «Envoie une vidéo de toi». Il l'a ensuite invitée chez lui, mais elle n'est jamais allée et l'a effacé de ses contacts.

Pour finir, en 2013, deux adolescentes de 14 ans assistaient à un live YouTube où Math Podcast alias Mathieu Richard parlait à ses abonnés. «Il nous a ensuite ajoutées sur un groupe Facebook et a demandé des photos de notre poitrine. On a refusé, mais on était jeunes, on ne se rendait pas compte que c'était abusé», confie Marie.

Le Parisien termine en expliquant qu'aucun des Youtubeurs contactés n'a voulu répondre à leurs questions. Affaire à suivre...

(L'essentiel/fda)