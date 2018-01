LG renonce à sortir des smartphones tous les ans

L'état des finances de LG contraint l'entreprise sud-coréenne à revoir sa stratégie de renouvellement dans le domaine du mobile. Le constructeur va en effet rompre avec la norme qui veut que les fabricants de smartphones sortent de nouveaux appareils haut de gamme tous les ans, comme Apple en septembre et Samsung en février, selon le planning habituel.

«Nous dévoilerons de nouveaux smartphones quand ce sera nécessaire. Mais nous ne les proposerons pas juste parce que d'autres concurrents le font», a expliqué la semaine dernière au Korea Herald Cho Sung-jin, l'un des vice-présidents de LG Electronics, à l'occasion du Consumer Electronic Show de Las Vegas.

Le prochain modèle devrait sortir en avril

Est-ce à dire que le smartphone G6, dernier modèle haut de gamme de la marque avec le V30, n'aura pas de successeur au prochain Mobile World Congress, fin février à Barcelone? Le dirigeant a indiqué que son entreprise allait «faire durer plus longtemps les modèles existants et dévoiler des variantes G et V», plutôt que de lancer de nouvelles générations d'appareils. LG cherche ainsi à réduire ses coûts de développement en s'appuyant sur la même plate-forme pour plusieurs déclinaisons du même appareil. Reste à voir si cette stratégie sera payante face à la concurrence.

D'après les dernières rumeurs, le G7, qui pourrait abandonner son nom pour s'appeler LG Icon, devrait être présenté au mois de mars pour une sortie en avril.

With LG rumored to be rebranding its flagship G-series, I noticed that the company just trademarked "LG Icon" for a smartphone and "Iconic" for a smartwatch. pic.twitter.com/zdqrSR2dUV— Evan Blass (@evleaks) 11 janvier 2018

(L'essentiel/man)