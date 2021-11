L’iPhone serait remplacé par des lunettes connectées

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo vient une nouvelle fois corroborer les rumeurs qui circulent depuis des mois autour du lancement d’un casque de réalité augmentée signé Apple. Dans une nouvelle note, le spécialiste indique que ce premier produit de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR) devrait débarquer au quatrième trimestre de 2022.

Selon lui, ce casque AR/VR ne fonctionnerait pas comme un accessoire dépendant d’un iPhone, comme certains le spéculent, mais comme un produit autonome. Cela serait plus propice à sa croissance, selon lui. «Un casque AR qui fonctionne de manière indépendante signifie qu’il aura son propre écosystème et offrira l’expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible», explique-t-il.

La puissance d’une puce M1

L’appareil serait équipé de deux processeurs, dont l’un offrant une puissance de calcul comparable à celle de la puce M1 qui anime les derniers ordinateurs de la marque à la pomme, indique Ming-Chi Kuo. Selon la même source, il serait doté de deux écrans micro OLED 4K fabriqués par Sony et «d’au moins 6 à 8 modules optiques pour fournir simultanément des services de vidéo en réalité augmentée en continu», d’après les propos rapportés par 9to5mac.

Cette nouvelle catégorie de produit chez Apple est censée remplacer dans dix ans son produit phare, l’iPhone, prédit encore Ming-Chi Kuo. «Actuellement, il y a plus d’un milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone. Si l’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par la réalité augmentée dans dix ans, cela signifie qu’Apple vendra au moins un milliard de dispositifs de RA dans dix ans», écrit-il.

(L'essentiel/Michel Annese)